Украинец заразился коронавирусом в третий раз

«Есть больной, заболел уже третий раз», — заявил чиновник, добавив, что заражение коронавирусной инфекцией «не защищает нас от повторного заболевания».

На днях в Петербурге заявили о возможном повторном заражении четырехлетнего пациента с онкологией крови. В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, где ребенок проходит лечение, рассказали, что за счет препаратов количество коронавируса снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами, а затем вирус снова стал размножаться. При этом точно установить повторное заражение врачам не удалось.

В Минздраве России до этого заявляли, что «повторное заражение — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека».