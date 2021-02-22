Украинец закопался в сугроб в попытке спрятаться от полиции

Подозреваемый в краже автозапчастей украинец, убегая от полицейских, попытался спрятаться в снегу. Мужчина закопал себя в сугроб, но скрыться от правоохранителей таким образом ему все же не удалось.

Инцидент произошел во Львове, сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

«Патрульные первого батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лица, которые присели возле автомобиля Mazda. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и начали убегать», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Одного из убегавших задержали практически сразу. Второго — через 10 минут. 36-летний мужчина закопался в сугробе в парке под деревом.

«Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом», — уточняет пресс-служба ведомства.

Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и ценную запчасть. Ее цена ориентировочно 40-50 тысяч гривен (что приблизительно равно 1,4-1,8 тысячи долларов.

По предварительной информации, задержанные причастны еще к нескольким похожим преступлениям.