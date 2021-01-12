Украинец врезался в шлагбаум при попытке прорваться в Крым
Украинец пытался протаранить шлагбаум на границе с Крымом и в результате разбил свою машину. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате его заставили выйти из машины и задержали. Никто не пострадал.
Правоохранители проводят проверку произошедшего инцидента. На нарушителя могут завести уголовное дело за неповиновение сотрудникам погранслужбы.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал приглашение Украины России поучаствовать в саммите «Крымской платформы».