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    12 января 2021, 18:50

    Украинец врезался в шлагбаум при попытке прорваться в Крым

    Дарья Морозова

    Украинец пытался протаранить шлагбаум на границе с Крымом и в результате разбил свою машину. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Госпогранслужбу.

    В результате его заставили выйти из машины и задержали. Никто не пострадал.

    Правоохранители проводят проверку произошедшего инцидента. На нарушителя могут завести уголовное дело за неповиновение сотрудникам погранслужбы.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал приглашение Украины России поучаствовать в саммите «Крымской платформы».