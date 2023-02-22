Мир 22 февраля 2023, 20:39 Украинец в маске с черепом показывал средний палец пограничникам Белоруссии Погранкомитет Белоруссии: на границе с Украиной выявлены угрозы со стороны второй страны

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Пограничникам Белоруссии угрожали жестами с территории Украины. Видеокадрами поделился Погранкомитет страны — члена Союзного государства.

На них видно, как неизвестный в черной маске с черепом и военной форме почти вплотную подошел к ограждению на границе двух стран. Затем он начал нецензурно жестикулировать. Сначала он показал средний палец на одной руке, потом подключил к перформансу и вторую. В конце он провел ладонью по шее, имитируя отрезание головы.

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Подобные провокации в адрес белорусских пограничников с украинской территории — не редкость. Ранее представители Погранкомитета страны — члена Союзного государства уже публиковали видео с похожим содержанием.

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