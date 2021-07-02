Украинец умер после прививки вакциной Pfizer

47-летний мужчина скончался в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Ему сделали прививку препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны. В ведомстве уточнили, что смерть мужчины зафиксировали 2 июля в 18:02.

«Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия», — отметили там.

В Минздраве уточнили, что врачи не смогли спасти мужчину. При этом в течение первого часа после вакцинации врачи не зафиксировали никаких неблагоприятных реакций на препарат. Из одного флакона с погибшим привились еще пять человек — их состояние удовлетворительное, уточнили в департаменте здравоохранения Винницкой области.

Сейчас Минздрав выясняет причины произошедшего.

27 июня пожилой житель Иордании скончался через 10 минут после получения второй дозы вакцины. Ему сделали прививку препаратом компании AstraZeneca. При этом первый компонент 66-летний мужчина получил еще 4 апреля. Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари рассказал, что у умершего были хронические заболевания, но после первой дозы препарата никаких осложнений не было. Точную причину смерти сейчас устанавливают.