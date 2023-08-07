Мир 07 августа 2023, 09:23 Украинец уехал в Британию по программе помощи беженцам и оказался на улице LBC: украинец Сергей сбежал в Британию и стал бездомным Unsplash

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Украинец Сергей уехал в Британию, надеясь на программу помощи беженцам, а в итоге оказался бездомным. Он рассказал об этом в интервью британской радиостанции LBC.

В стране действует программа «Дома для Украины», по которой британцы могут приютить беженцев, бежавших от вооруженного конфликта, и получать за это деньги. Сергей жил в Лондоне, в районе Илинг, пока у него не начались разногласия с хозяином дома. Через некоторое время он попытался перебраться в Ирландию, но вынужден был вернуться. Лондонский горсовет Илинга не оказал помощь, на которую рассчитывал мужчина, и теперь он живет на улице. Сергей признался, что очень волнуется о своей безопасности.

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«Как я могу спать? Мимо проходит много странных людей», — поделился он.

В начале июня стало известно, что количество бездомных беженцев из Украины в Британии выросло вдвое за полгода, причем почти четыре тысячи из них — участники упомянутой программы.

В прошлом году СМИ муссировали скандальную историю с украинской беженкой: девушка в считаные дни увела мужа из британской семьи, которая любезно ее приютила. После этого отношения новой пары были сложными: они то были вместе, то вновь расставались. При этом покинутая жена британца закрутила новый роман и не собирается принимать супруга обратно.