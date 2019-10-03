Украинец убил знакомого после поражения в шахматы

Тело 82-летнего пенсионера из Львова нашли спустя неделю после смерти. Подозреваемым в его убийстве оказался 33-летний мужчина, который играл с ним в шахматы. Именно они могли стать мотивом преступления.

Как рассказали соседи убитого, он и его знакомый долгое время устраивали шахматные турниры. Однако пенсионер постоянно обыгрывал молодого приятеля, что изрядно выводило того из себя.

Очередного поражения 33-летний украинец перенести не мог. Он накинулся на пожилого мужчину с молотком и забил его до смерти. Об этом сообщил телеканал TCH.

Начато расследование. Следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы за предумышленное убийство.