Мир 29 января 2024, 20:35 Украинец спрятал загранпаспорт в контейнере с салом Госпогранслужба: украинец спрятал загранпаспорт в контейнере с едой РИА «Новости»

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Гражданин Украины спрятал свой заграничный паспорт в контейнере с едой, чтобы скрыть намерение незаконно пересечь границу. Но беглеца поймали украинские пограничники, сообщила Госпогранслужба страны.

По данным ведомства, мужчина пытался незаконно пересечь границу и пройти в Румынию через горы. Загранпаспорт украинец положил в лоток с салом и капустой. Беглеца остановили пограничники и составили на него административный протокол.

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Ранее два украинца попытались сбежать из страны, используя камуфлированные маскировочные халаты. Мужчины хотели перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Пограничники задержали их рядом с селом Топалы Подольского района Одесской области.

Сейчас на Украине обсуждают новый закон о мобилизации, в котором предполагается снизить призывной возраст и ужесточить наказание за неявку в военкомат. Накануне депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут вносить в мобилизационные списки.