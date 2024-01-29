29 января 2024, 20:35
Украинец спрятал загранпаспорт в контейнере с салом
Госпогранслужба: украинец спрятал загранпаспорт в контейнере с едой
Гражданин Украины спрятал свой заграничный паспорт в контейнере с едой, чтобы скрыть намерение незаконно пересечь границу. Но беглеца поймали украинские пограничники, сообщила Госпогранслужба страны.
По данным ведомства, мужчина пытался незаконно пересечь границу и пройти в Румынию через горы. Загранпаспорт украинец положил в лоток с салом и капустой. Беглеца остановили пограничники и составили на него административный протокол.
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Ранее два украинца попытались сбежать из страны, используя камуфлированные маскировочные халаты. Мужчины хотели перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Пограничники задержали их рядом с селом Топалы Подольского района Одесской области.
Сейчас на Украине обсуждают новый закон о мобилизации, в котором предполагается снизить призывной возраст и ужесточить наказание за неявку в военкомат. Накануне депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут вносить в мобилизационные списки.
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