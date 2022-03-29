Украинец с криками про москалей избил русскоговорящего парня в Германии

Неизвестный украинец напал на 20-летнего человека в районе автобусной остановки под Мюнхеном. Злоумышленнику не понравилось, что его соперник разговаривал по телефону по-русски. Об этом «360» рассказала знакомая мамы избитого парня.

«У меня у знакомой под Мюнхеном избили 20-летнего мальчика, ее сына. Он разговаривал на остановке по телефону по-русски. Подошел к нему украинец и спросил его: „Ты что, москаль?“, а после этого дал по лицу», — рассказала жительница Германии.

Она подчеркнула, что молодой человек не стал терпеть и тоже нанес пару ударов своему обидчику, обратив его в бегство. Но в результате у пострадавшего от нападения сломана рука и разбито лицо.