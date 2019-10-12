Украинец-расист заставил темнокожего съесть банан. Видео

В Киеве один из посетителей супермаркета унизил иностранца. Видео инцидента попало в Сеть.

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На сайте «Русская весна» появилось видео из киевского магазина АТБ. Киевлянин протягивает темнокожему иностранцу банан и приказывает: «Хавай давай». Когда тот несколько раз отказался, украинец дважды замахнулся на гостя своей страны с намерением ударить. После этого покупатель нехотя очищает банан и начинает его есть.

«Украина, наши дни, супермаркет АТБ. Слов нет, реально стыдно жить с такими недолюдьми в одной стране», — подписал видеоролик опубликовавший его житель Киева Владимир Сивоконь.

За кадром слышно, как присутствующие при этой безобразной сцене люди требуют прекратить издевательства над темнокожим парнем.