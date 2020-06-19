Украинец пытался нелегально попасть в Россию через Крым
Пограничники России задержали жителя Украины, который пытался нелегально попасть на территорию страны через залив Сиваш в Крыму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного Пограничного управления ФСБ.
Мужчина 1987 года рождения обошел пограничников Украины и переправился через залив. Однако российские бойцы пограничной службы смогли его задержать на своей территории.
ИА Nation News написало, что задержанный направлялся к своим друзьям в Пермский край.