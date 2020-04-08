Украинец прогулялся по улице с курицей во время карантина. Видео

Пандемия толкает некоторых людей на неожиданные поступки. Украинец, чтобы выйти на улицу во время карантина, решил прогуляться с курицей. Видео уже появилось в Сети.

Случай произошел в Днепропетроской области в поселке Слобожанское, написал портал «Главред». Парень гулял с рыжей курицей около одного из супермаркетов. Молодой человек обезопасил себя по полной: на нем были медицинская маска и перчатки.

Для того чтобы птица не убежала, он надел на нее поводок. Сначала все было нормально, но потом она запуталась в нем. Из-за этого хозяин взял ее на руки.

На Украине с 6 по 24 апреля объявлен карантин. Если человек решил выйти на улицу, то у него при себе должны быть документы, а он сам должен быть в маске и перчатках. В стране запрещено посещать скверы и парки. Пройтись в каком-нибудь общественном месте можно, если речь идет о выгуле домашнего животного.

Ранее журналисты узнали, что предприимчивые киевляне начали сдавать в аренду собак. Один мужчина в объявлении заявил, что в качестве оплаты готов принять даже гречку и туалетную бумагу.

Во многих регионах России действует режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено за продуктами, в аптеку или для выгула собак. Причем москвичи тоже решили подзаработать на домашних любимцах. Они готовы их отдавать для прогулки за 800-1000 рублей в час.