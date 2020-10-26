Украинец проголосовал за Путина на местных выборах

Кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян оригинально испортил свой избирательный бюллетень во время местных выборов. Он вписал в бланк партию «Единая Россия» и имя президента РФ Владимира Путина.

Источник фото: Facebook

«Уверен, вы такого раньше не видели. На моем участке голосуйте за Путина и партию «Единая Россия», — подписал фотодоказательство своего поступка Полуян, которое он запостил в Facebook.

В комментариях к посту мало кто оценил такую выходку соотечественника. Кто-то назвал его больным на голову человеком и призвал СБУ обратить на это внимание.

Накануне на Украине прошли местные выборы. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил народу параллельно ответить на вопросы о создании в Донбассе свободной экономической зоны, легализации каннабиса в медицинских целях, сокращении числа депутатов Верховной рады, пожизненном сроке за коррупцию и соблюдении гарантий безопасности, которые Украина получила по Будапештскому меморандуму.

Как пишет RT, полиция Украины возбудила 159 уголовных дел из-за нарушений на выборах.