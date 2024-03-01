Мир 01 марта 2024, 22:27 Украинец годами продавал яд в Британию Украинца обвинили в причастности к отравлению ядом 130 британцев РИА «Новости»

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Житель Киева несколько лет отправлял смертельный яд в Великобританию, который мог стать причиной не менее 130 смертей. Об этом сообщило «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в России).

По данным издания, торговцем «смертью» оказался киевлянин. Он рекламировал свой товар на сайтах. Это химическое вещество разрешено легально продавать в Британии, но тем компаниям, которые используют его в соответствии с законом. Частным лицам химоружие должно быть недоступно.

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Журналисты нашли мужчину в Киеве. При этом в беседе с репортером, работающим под прикрытием, он признался, что отправлял в Лондон по пять коробок с ядом в неделю. С начала 2019 года в Великобритании зафиксировали более 130 смертей от этого вещества.

Ранее украинцев уличили в продаже оружия и взрывчатки в даркнете. Согласно объявлениям украинских торговцев, шашки взрывчатки C4 весом 1000 граммов можно купить в Киеве за 800 долларов.