Украинец потребовал российскую вакцину «Спутник V» в суде

Житель Украины обратился в суд с иском, в котором попросил предоставить ему российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он потребовал, чтобы министерство здравоохранения обеспечило его препаратом перед местными выборами.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева. В суд обратился украинец Андрей Хилько.

«Истец просит суд обязать Минздрав обеспечить его вакциной „Спутник V“ для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года», — процитировало РИА «Новости».

Суд отметил, что рассматривает возможность возбудить уголовное дело по этому иску. Очередные местные выборы состоятся на территории Украины 25 октября. Их назначил парламент страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность поставки российской вакцины на Украину существует, но для этого нужен официальный запрос от Киева. Однако украинский лидер Владимир Зеленский призвал жителей страны не верить заявления политиков, а ждать «настоящую вакцину», которую обещал Евросоюз.