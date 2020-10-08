Украинец поставил хату-мазанку на колеса и рассмешил Сеть

Украинец превратил старый «Запорожец» в дом на колесах. Модель он выполнил в виде хаты-мазанки. В Сети над технической «новинкой» только посмеялись.

Житель села Петровка в Днепропетровской области проехался в жилище на колесах и показал ее интерьер. Сюжет, вышедший в эфире одного из украинских телеканалов, опубликован на YouTube.

Передвижную хату изобретатель украсил иконами и рушниками. Не исключено, что первые выступили как гарант безопасности.

В Сети над новинкой откровенно посмеялись. «Шаг в XXI век сделан!» — написали в комментариях к опубликованной видеозаписи.

Едкое замечание оставил в своем Telegram-канале и главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев. Достижение соотечественника он сравнил с первым полетом российского 202-го серийного Sukhoi Superjet 100.

«Но и в Украине техника не стоит на месте», — написал журналист.