Мир 07 июня 2023, 23:38 Украинец попался в Швейцарии с миллионами евро для закупки оружия ВСУ Украинец перевез в Швейцарию €3 млн на закупку оружия для ВСУ РИА «Новости»

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Украинца задержали в Швейцарии с тремя миллионами евро, на которые он планировать закупить оружие для ВСУ. Мужчина передвигался на авто с литовскими номерами, сообщила Neue Zürcher Zeitung.

Его остановили в швейцарском кантоне Тичино на границе с Италией. При себе у мужчины было более 172 тысяч евро. Сам он представился как член добровольцев, закупающих оружие для ВСУ по всей Европе.

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Издание отметило, что задачей «туриста» было перевозить деньги и распределять их в разных европейских странах.

«В течение последних четырех месяцев он совершал такие поездки примерно раз в неделю и каждый раз распределял около 200 тысяч евро. В общей сложности, по данным прокуратуры Тичино, речь идет о 3,2 миллиона евро», — подсчитало издание.

Задержанный украинец работал с правоохранительных органах. Он смог договориться с украинскими таможенниками, чтобы его свободно пропускали за границу. Газета отметила, что, на каждую европейскую страну приходится «от 10 до 15 таких украинских добровольцев».

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск трех генералов с Украины. Среди них — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник.