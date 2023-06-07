07 июня 2023, 23:38
Украинец попался в Швейцарии с миллионами евро для закупки оружия ВСУ
Украинец перевез в Швейцарию €3 млн на закупку оружия для ВСУ
Украинца задержали в Швейцарии с тремя миллионами евро, на которые он планировать закупить оружие для ВСУ. Мужчина передвигался на авто с литовскими номерами, сообщила Neue Zürcher Zeitung.
Его остановили в швейцарском кантоне Тичино на границе с Италией. При себе у мужчины было более 172 тысяч евро. Сам он представился как член добровольцев, закупающих оружие для ВСУ по всей Европе.
Реклама
Издание отметило, что задачей «туриста» было перевозить деньги и распределять их в разных европейских странах.
«В течение последних четырех месяцев он совершал такие поездки примерно раз в неделю и каждый раз распределял около 200 тысяч евро. В общей сложности, по данным прокуратуры Тичино, речь идет о 3,2 миллиона евро», — подсчитало издание.
Задержанный украинец работал с правоохранительных органах. Он смог договориться с украинскими таможенниками, чтобы его свободно пропускали за границу. Газета отметила, что, на каждую европейскую страну приходится «от 10 до 15 таких украинских добровольцев».
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск трех генералов с Украины. Среди них — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник.
ВСУ
Оружие
Украина
Реклама
Реклама