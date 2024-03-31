Мир 31 марта 2024, 23:18 Украинец покончил с собой в военкомате «Страна»: мобилизованный покончил с собой в военкомате на Украине РИА «Новости»

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Украинец, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, совершил суицид в присутствии полицейских. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, сотрудники территориального центра комплектований (ТЦК) обратились в полицию из-за мобилизованного мужчины, который угрожал совершить самоубийство. Полицейские вызвали скорую помощь для госпитализации буйного призывника в психиатрическую больницу.

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Но мужчина не дождался врачей и покончил с собой.

«По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей», — заявил представитель полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко.

Ранее украинец попытался покончить с собой после похищения военкомами и избиения в ТЦК. Мобилизованный выжил, но попал в реанимацию.