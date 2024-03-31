31 марта 2024, 23:18
Украинец покончил с собой в военкомате
«Страна»: мобилизованный покончил с собой в военкомате на Украине
Украинец, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, совершил суицид в присутствии полицейских. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным журналистов, сотрудники территориального центра комплектований (ТЦК) обратились в полицию из-за мобилизованного мужчины, который угрожал совершить самоубийство. Полицейские вызвали скорую помощь для госпитализации буйного призывника в психиатрическую больницу.
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Но мужчина не дождался врачей и покончил с собой.
«По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей», — заявил представитель полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко.
Ранее украинец попытался покончить с собой после похищения военкомами и избиения в ТЦК. Мобилизованный выжил, но попал в реанимацию.
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