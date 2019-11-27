Украинец под видом гинеколога снимал женщин скрытой камерой и отправлял на сайт с порно

Один из одесских гинекологов установил в своем кабинете камеру и снимал на видео, как пациентки проходят УЗИ. Медик размещал ролики на иностранном порносайте и попался сотрудникам полиции. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Корейцы сняли порно с 1,6 тыс. клиентов отелей. Кино оказалось непопулярным Подробнее

Как пишет «Украинская служба информации» со ссылкой на судебный реестр, врач начал незаконно снимать приемы в начале 2018 года. Он продавал записи «18+» международному сайту с порнографией до весны 2019 года.

Правоохранителям удалось установить личность гинеколога, работавшего в Одесском областном онкологическом диспансере.

Следователи возбудили уголовное дело и провели в его квартире обыски. У медика нашли флешки и жесткие диски с пациентками, а из кабинета изъяли скрытую камеру.

В свою очередь, главврач диспансера Олег Лукьянчук заявил в Facebook, что сотрудники медучреждения не имеют отношения к произошедшему.

«То, о чем сообщают СМИ и соцсети происходило на арендованной территории. Врач, работавший там сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права», — написал он.

Подозреваемого в изготовлении и распространении порнографии могут приговорить к лишению свободы от трех до пяти лет. Сейчас расследование дела продолжается.