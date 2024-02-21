Мир 21 февраля 2024, 11:49 Украинец обматерил ребенка, копящего на билет в Краснодар Unsplash

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В Сети появилось видео, на котором украинец обматерил ребенка, признавшегося, что они с матерью хотят переехать в Краснодар. Ролик сняли в украинской Дружковке. Мальчик мыл машины, чтобы заработать на переезд.

В кадре мужчина спрашивает: «На что деньги копишь?». Ребенок неуверенно отвечает: «Мы с мамой на билет копим». Автор ролика переспрашивает, в Польшу ли они собираются, а слыша «В Краснодар жить», разражается потоком брани в адрес не только мальчика, но и его матери. Он заявил, что «посмотрел бы ей в глаза», обозвал семью коллаборантами и задался вопросом, «за что умирают» украинцы.

Видео вызвало в соцсетях волну возмущения. Украинца обозвали «тупым животным», которое не способно двух слов связать без мата. Некоторые изъявили желание материально помочь мальчику и его матери с переездом. Депутат Госдумы Яна Лантратова призналась RT, что готова купить им билеты. Она поделилась, что ей очень жаль русских людей, особенно детей, которые не могут вернуться домой.