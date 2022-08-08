Украинец напал на россиянку в Париже из-за разговора на русском

Гражданка России сообщила, что на нее и ее подругу набросился украинец. Случай произошел в метро Парижа, а поводом стал русский язык. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на соцсети девушки.

По ее словам, мужчина чуть не ударил ее по лицу за то, что она и ее приятельница разговорили на русском языке. Однако на помощь пришла полиция.

«Потом нас провел полицейский в обход и долго повторял на французском, что русские — сила!» — написала девушка в соцсети.

Видео с этим случаем появилось в Сети. На кадрах из подземки можно заметить мужчину, который сильно ругается, а также несколько стражей порядка.

Это не первая история с проявлением русофобии за последние месяцы. Причем от этого страдают не только россияне, на и сами украинцы. Например, весной этого года гражданин Украины Олега Сулим напал на соотечественника в Нью-Йорке из-за того, что тот разговаривал на русском языке.