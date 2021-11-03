Украинец на Porsche Cayenne пытался провезти в Польшу 11 иракцев

В Польше задержали 24-летнего гражданина Украины, который попытался нелегально ввезти на территорию страны 11 иракцев. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Молодой человек вез нелегалов на Porsche Cayenne. При задержании выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Он рассказал, что взял авто у друга. Молодого человека обвинили в нарушении правил перевозки пассажиров, незаконном управлении транспортным средством и организации нелегального пересечения границы.