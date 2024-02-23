23 февраля 2024, 10:00
Украинец дважды пришел в военкомат пьяным и избежал мобилизации
ТСН: украинец избежал мобилизации, явившись пьяным в военкомат
Мобилизованный житель Винницкой области Украины решил прийти в военкомат пьяным, зная, что по закону нельзя направлять нетрезвых в воинские части. Мужчина действительно избежал отправки в войска. Об этом сообщило украинское издание ТСН.
Уроженца города Липовец отпустили домой, правда, выписав повестку на другой день. Он опять пришел — даже раньше срока — и опять был пьян, причем на этот раз категорически заявил, что не хочет мобилизоваться, и написал заявление. Дело дошло до суда.
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Пока шло разбирательство, мужчина был вдали от передовой. А в суде решили оправдать его, поскольку он пришел в военкомат не в назначенный день. Положительную характеристику, которую дали военнообязанному, и его раскаяние также учли.
Накануне, 22 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Правда, ее сроки не указывались. Рассмотреть проект могут уже 23 февраля.
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