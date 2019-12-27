Украине заплатили первый штраф за полет над Крымом. Его взыскали с перевозчика Казахстана

Казахской авиакомпании Euro-Asia Air пришлось выплатить штраф Украине. С перевозчика взыскали 364 тысячи рублей за использование воздушного пространства над Крымом.

Сумму 136 тысяч гривен потребовала Госавиаслужба Украины, сообщило информационное агентство Минобороны страны «Армiя Inform».

Постановление ведомство вынесло за пролет самолетом авиакомпании над полуостровом 8 августа 2019 года. В нем указывалось на правонарушение в сфере гражданской авиации и содержалось требование о выплате штрафа.

Казахские авиалинии, указано в материале, «признали свою вину и добровольно оплатили эти средства».

В пересчете на рубли указанная сумма равняется приблизительно 364 тысячам в национальной валюте.

Всего, подсчитали на Украине, после вхождения Крыма в состав России воздушные границы полуострова «нарушались» около 200 тысяч раз.

Дело Euro-Asia Air, выразили надежду в Госавиаслужбе, повлечет за собой «процесс погашения штрафов российскими авиакомпаниями».

Крым вошел в состав России после референдума 2014 года. Тогда за воссоединение с РФ выступило большинство населения полуострова.

Недавно в Крым пустили первые за пять лет поезда. С континента на полуостров они идут по железнодорожной части Крымского моста. В США запуск осудили, за что российские политики назвали Вашингтон завистливым.