Украине заплатили первый штраф за полет над Крымом. Его взыскали с перевозчика Казахстана
Сумму 136 тысяч гривен потребовала Госавиаслужба Украины, сообщило информационное агентство Минобороны страны «Армiя Inform».
Постановление ведомство вынесло за пролет самолетом авиакомпании над полуостровом 8 августа 2019 года. В нем указывалось на правонарушение в сфере гражданской авиации и содержалось требование о выплате штрафа.
Казахские авиалинии, указано в материале, «признали свою вину и добровольно оплатили эти средства».
В пересчете на рубли указанная сумма равняется приблизительно 364 тысячам в национальной валюте.
Всего, подсчитали на Украине, после вхождения Крыма в состав России воздушные границы полуострова «нарушались» около 200 тысяч раз.
Дело Euro-Asia Air, выразили надежду в Госавиаслужбе, повлечет за собой «процесс погашения штрафов российскими авиакомпаниями».
Крым вошел в состав России после референдума 2014 года. Тогда за воссоединение с РФ выступило большинство населения полуострова.
Недавно в Крым пустили первые за пять лет поезда. С континента на полуостров они идут по железнодорожной части Крымского моста. В США запуск осудили, за что российские политики назвали Вашингтон завистливым.