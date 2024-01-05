Мир 05 января 2024, 18:57 Украине выкатили иск на миллиард долларов ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

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Зарегистрированная в Люксембурге компания ABH Holdings обратилась с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров за национализацию Sense Bank на Украине. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Компания ABH Holdings 29 декабря 2023 года подала запрос на исковое заявление и арбитраж против Украины», — заявили в компании.

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В пресс-службе уточнили, что ABH Holdings потребовала компенсации от украинских властей за национализацию Sense Bank. По ее мнению, такая мера являлась незаконной экспроприацией.

«Сумма исковых требований составляет порядка миллиарда долларов. Правовой основной иска стал договор между правительством Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о защите инвестиций», — добавили в ABH Holdings.

О национализации Sense Bank в декабре 2022 года объявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. До перехода активов кредитной организации под контроль киевского режима она носила название «Альфа-Банк Украина».