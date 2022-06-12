Европейская комиссия (ЕК) 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщило агентство Bloomberg. Однако для присвоения такого статуса Киеву поставят ряд условий.

В частности, как отметили источники агентства, ЕК хочет видеть «верховенство закона и борьбу с коррупцией».

При этом некоторые страны-участники Евросоюза скептически относятся к возможности предоставления Украине каких-либо привилегий для вступления в объединение. В частности, по утверждениям некоторых стран-участниц ЕС, Украина недостаточно соблюдает принципы Евросоюза, которые связаны с верховенством закона или основными правами.

Другое распространенное мнение, как указано в материале, заключается в том, что Украине нельзя отдавать предпочтение перед уже существующими кандидатами.

До этого профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло перечислили пять пунктов, которые мешают Украине попасть в ЕС. Среди них эксперты также выделили «повсеместную» коррупцию, проблемы с верховенством закона и демократией, а также бедность.