27 января 2024, 04:21
Украине в Штатах предрекли «переломный момент»
RS: иссякающая помощь Запада приблизила Украину к переломному моменту
Помощь Запада иссякает, а у Украины заканчивается оружие. Страна приближается к «переломному моменту», заявил обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс.
«Украина близка к переломному моменту», — заявил журналист.
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Украина испытывает острую нехватку западного вооружения. Неспособность предоставить новое финансирование нанесет ВСУ «серьезный ущерб», считает обозреватель. Он отметил, что страна полностью полагается на американские и европейские деньги.
Неопределенность с финансированием поставила Украину в сложное положение, фактически началась «игра в вину». Официальные лица уже начали подумывать, на кого возложить вину в случае поражения.
Американский сенатор заявил, что лучшим выходом для Украины и США будет мир с Россией. Украина превращается в государство-обрубок, страна потеряла значительную часть населения.
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