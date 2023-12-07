Мир 07 декабря 2023, 03:12 Украине указали на невозможность победить Россию на поле боя Песков заявил о невозможности победить РФ на поле боя РИА «Новости»

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Происходящие в зоне специальной военной операции события указывают на невозможность победить ВС России на поле боя. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.

Представитель Кремля предположил, что на Западе хотели бы побыстрее закончить конфликт.

«В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя. И убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно. То, что происходит на поле боя, говорит об обратном: деньги для Украины продлевают конфликт», — пояснил он.

Также Песков отметил, что российские и саудовские дипломаты начали готовить общий документ по итогам переговоров, но он будет не отдельный по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее представитель Кремля заявил, что вероятной темой онлайн-встречи лидеров стран G7, куда пригласили президента Владимира Зеленского, станет тяжелое положение Украины.