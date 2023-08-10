Мир 10 августа 2023, 19:45 Украине указали на неспособность провести решительное контрнаступление Президент Польши Дуда: ВСУ неспособны провести решительное контрнаступление РИА «Новости»

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Украинские военные не в состоянии противостоять ВС России, поэтому не смогут провести «решительное контрнаступление», заявил президент Польши Анджей Дуда. В интервью газете The Washington Post он рассказал, что у Украины недостаточно оружия для того, чтобы одерживать победы на поле боя.

Глава республики отметил, что западные страны совместно поставляли технику и боеприпасы для ВСУ, однако на данный момент для реализации целей украинского контрнаступления этого явно недостаточно.

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«Сейчас они (ВСУ — прим. ред.) не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — заявил Дуда.

Он добавил, что «у поляков много причин снабжать украинцев оружием». Президент уточнил, что не верит в применение ядерного оружия в ходе конфликта, но обеспокоен возможностью ЧП на одной из АЭС.

Между двумя республиками возникло недопонимание, рассказал обозреватель «360» Иван Бер. По его мнению, власти Польши будут наращивать численность войск для захвата западных территорий Украины.