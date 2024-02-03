Мир 03 февраля 2024, 18:33 Украине указали на нереальность плана о демилитаризованной зоне Депутат Чепа: планы Украины отодвинуть демилитаризованную зону нереальны РИА «Новости»

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Намерение властей Украины отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы не имеет ничего общего с реальностью. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в беседе с Lenta.ru.

«Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит», — отметил он.

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Политик иронично предположил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов «проснулся через год и сделал такое заявление». Своим высказыванием он хотел привлечь внимание Запада, добавил Чепа.

Секретарь СНБО Украины ранее рассказал, что ВСУ расширят демилитаризованную зону как минимум до Санкт-Петербурга и Москвы. По его словам, зона «раскинется совсем по другим параллелям и меридианам».

Президент Владимир Путин заявил, что для гарантии безопасности мирных городов Вооруженным силам России нужно отодвинуть демилитаризованную зону вглубь Украины.