Украинским властям стоит забыть о «возвращении» Крыма. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, рассуждения украинской стороны о «возвращении» Крыма являются хотелками и выстроенным пиаром. При этом власти страны не делают никаких реальных шагов даже в рамках Минских соглашений.

«О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору, а про Донбасс — осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Украина 23 августа проведет саммит «Крымская платформа». На мероприятии планируют обсудить опрос «возвращения» контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет пестовать расистские настроения современной украинской власти». По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, после «Крымской платформы» Россия изучит позиции стран-участниц и сделает свои выводы.