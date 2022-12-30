Мир 30 декабря 2022, 23:58 Украине стоило учесть интересы двух народов, чтобы избежать конфликта — Дугин Философ Дугин: Украина имела шанс стать национальным государством РИА «Новости»

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Украина могла стать национальным государством. Для этого ей нужно было учесть интересы двух народов. Об этом в интервью RT Arabic заявил российский философ и политолог Александр Дугин.

Он отметил, что украинская власть после «цветной революции» и после «Майдана» в 2014 году выбрала совсем другой путь. Жителям стали навязывать лишь одну идентичность — западную, забыв про русских.

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«Украинцам сказали, что есть только одна украинская идентичность — западная, проевропейская <…>. А все остальное… дальше уже идет нецензурная лексика в сторону русских», — сказал Дугин.

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По словам политолога, идея создания единой Украины с одной идентичностью вместо двух изначально порождала конфликт, раскол и развал в стране.

Дугин уверен, что этого можно было избежать, если бы Украина приняла во внимание две части русского мира, которые были на ее территории.

«Она этого не сделала, стала навязывать при поддержке Запада только одну идентичность и получила взрыв, восстание Новороссии в 2014 году», — заключил философ.