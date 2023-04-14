14 апреля 2023, 21:24
Украине снова указали на скорую потерю поддержки ВСУ Западом
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о прекращении поддержки Запада к лету
Западные союзники президента Владимира Зеленского могут перестать финансировать ВСУ к лету. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время эфира на YouTube-канале.
«Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом», — отметил он.
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Соскин выразил уверенность, что после потери западной поддержки Украина уже не сможет выстоять на поле боя. По его мнению, утечка секретных документов Пентагона может привести к тому, что западные союзники начнут пересматривать свою политику в отношении киевских властей. Эксперт не исключил полное прекращение военных поставок ВСУ.
«Без денег, оружия и боеприпасов Украина будет не в состоянии обеспечивать себя всем необходимым для дальнейших боевых действий», — резюмировал он.
Ранее экс-советник Кучмы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за тупика на фронте и нехватки оружия. Также он усомнился в возможности проведения обещанного Киевом контрнаступления.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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