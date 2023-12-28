28 декабря 2023, 15:03
Украине сделали неожиданное предложение после провалов ВСУ
NYT: Украине стоит провести переговоры с Россией из-за провалов ВСУ
Украине следует использовать возможность и пойти на переговоры с Россией после ряда поражений ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times.
Издание назвало сложившуюся на Украине ситуацию «возвращением в реальный мир». Украинская армия столкнулась с недостатком человеческих ресурсов и боеприпасов, а контрнаступление полностью провалилось.
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«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — указали в издании.
По мнению журналистов, продолжение боевых действий принесет Украине только новые потери и дестабилизирует страну. Авторы статьи добавили, что тяжелое положение Украины также может негативно отразиться на Европе.
Ранее ВС России начали новую фазу наступления в районе Авдеевки. Военные планируют взять город под полный контроль, артиллерия поддерживает штурмовую пехоту и ведет непрерывный огонь.
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