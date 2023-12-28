Мир 28 декабря 2023, 15:03 Украине сделали неожиданное предложение после провалов ВСУ NYT: Украине стоит провести переговоры с Россией из-за провалов ВСУ РИА «Новости»

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Украине следует использовать возможность и пойти на переговоры с Россией после ряда поражений ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание назвало сложившуюся на Украине ситуацию «возвращением в реальный мир». Украинская армия столкнулась с недостатком человеческих ресурсов и боеприпасов, а контрнаступление полностью провалилось.

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«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — указали в издании.

По мнению журналистов, продолжение боевых действий принесет Украине только новые потери и дестабилизирует страну. Авторы статьи добавили, что тяжелое положение Украины также может негативно отразиться на Европе.

Ранее ВС России начали новую фазу наступления в районе Авдеевки. Военные планируют взять город под полный контроль, артиллерия поддерживает штурмовую пехоту и ведет непрерывный огонь.