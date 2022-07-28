Украине разрешили не переживать из-за ухода Джонсона

Западные СМИ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский лишился лучшего друга в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Руководитель политической экспертной группы, политолог Константин Калачев в интервью «360» сказал, что на самом деле от перестановок в английском правительстве особо ничего не поменяется.

Он отметил, что консервативная партия Великобритании по-прежнему остается главенствующей в правительстве. Если место Джонсона займет Лизз Трасс, то в целом ничего принципиально не изменится.

«У нас принято персонализировать политику. Но на Западе работают институты. Если есть коллективное мнение английской партии консерваторов о выделении помощи Украине, то эту меру примут несмотря на мнение премьер-министра страны», — отметил Калачев.

По его мнению, правительству Зеленского не стоит переживать из-за отставки Джонсона. Он отметил, что вероятный преемник текущего премьер-министра может даже усилить поддержку Украины. Калачев подчеркнул, что проблемы Джонсона были связаны не с поддержкой им Украины, а с личными имиджевыми и репутационными потерями.