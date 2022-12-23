Мир 23 декабря 2022, 00:38 Украине разрешили напечатать еще 50 миллиардов гривен МВФ: Украина напечатает 50 миллиардов гривен при дефиците внешнего финансирования РИА «Новости»

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Международный валютный фонд выдал разрешение Украине на печать не менее 50 миллиардов гривен в первом квартале 2023 года в случае «временного дефицита внешнего финансирования». Об этом говорится в меморандуме МВФ и Киева.

Документом определены действия Украины для получения кредита на сумму до 20 миллиардов долларов. Фонд потребовал сократить украинским ЦБ поддержку бюджета и отменить льготы для малого бизнеса. Также рекомендовано провести «конкурентный» отбор членов наблюдательного совета энергокомпании «Нафтогаз».

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Меморандум указывает на «чрезвычайно высокие» риски, а также отмечает, что «следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными» из-за ударов ВС России по инфраструктуре Украины.

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Ранее Цинковальный банк Украины заявил, что полностью свернет эмиссию гривны. Процедура запланирована на 2023 год. Согласно статистическим данным, с начала спецоперации Нацбанк напечатал 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму выкупили облигации внутреннего госзайма Минфина. Это привело к обесцениванию украинской валюты.