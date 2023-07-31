31 июля 2023, 21:02
Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна
Кулеба: Украина и Хорватия будут использовать порты на Дунае для экспорта зерна
Власти Хорватии разрешила Украине воспользоваться портами для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба украинского ведомства.
«Мы договорились о возможности использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — сказал Кулеба.
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Глава МИД Украины поблагодарил хорватские власти за конструктивную помощь. По словам министра, киевский режим продолжит работу над тем, чтобы проложить эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать предоставленную возможность.
Российская и украинская стороны заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Однако 18 июня Москва объявил о решении выйти из нее, связав такое решение с невыполнением озвученных требований другими участниками соглашения.
Президент России Владимир Путин попросил не связывать мирный план по урегулированию украинского конфликта и зерновую сделку.
Украина
зерновая сделка
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