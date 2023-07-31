Мир 31 июля 2023, 21:02 Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна Кулеба: Украина и Хорватия будут использовать порты на Дунае для экспорта зерна Pxhere

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Власти Хорватии разрешила Украине воспользоваться портами для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба украинского ведомства.

«Мы договорились о возможности использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины поблагодарил хорватские власти за конструктивную помощь. По словам министра, киевский режим продолжит работу над тем, чтобы проложить эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать предоставленную возможность.

Российская и украинская стороны заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Однако 18 июня Москва объявил о решении выйти из нее, связав такое решение с невыполнением озвученных требований другими участниками соглашения.

Президент России Владимир Путин попросил не связывать мирный план по урегулированию украинского конфликта и зерновую сделку.