01 марта 2024, 11:31
Украине разрешили использовать финское оружие для ударов по России
Глава МО Финляндии Хакканен: Украина может атаковать Россию финским оружием
Украина может применять финское оружие для ударов по целям на территории России. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, его процитировало издание Newsweek.
Глава финского Минобороны также обратился к Германии с призывом поставить Украине ракетные системы большой дальности. По словам министра, ФРГ должна сделать это, если хочет помочь ВСУ. К аналогичным действиям Хакканен призвал и других союзников, поставляющих оружие Украине.
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Член парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что украинская армия не просто может, а должна использовать предоставленное его страной оружие для ударов по военным объектам на территории России.
«В противном случае эти военные объекты будут поражены на украинской стороне», — указал депутат.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что на Западе заговорили об отправке на Украину военных контингентов НАТО. Глава государства предупредил, что последствия подобных действий будут трагичными.
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