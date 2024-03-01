Мир 01 марта 2024, 11:31 Украине разрешили использовать финское оружие для ударов по России Глава МО Финляндии Хакканен: Украина может атаковать Россию финским оружием IMAGO / Emmi Korhonen / Global Look Press

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Украина может применять финское оружие для ударов по целям на территории России. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, его процитировало издание Newsweek.

Глава финского Минобороны также обратился к Германии с призывом поставить Украине ракетные системы большой дальности. По словам министра, ФРГ должна сделать это, если хочет помочь ВСУ. К аналогичным действиям Хакканен призвал и других союзников, поставляющих оружие Украине.

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Член парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что украинская армия не просто может, а должна использовать предоставленное его страной оружие для ударов по военным объектам на территории России.

«В противном случае эти военные объекты будут поражены на украинской стороне», — указал депутат.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что на Западе заговорили об отправке на Украину военных контингентов НАТО. Глава государства предупредил, что последствия подобных действий будут трагичными.