Украина провалила несколько космических программ

Киев потратил на несколько космических программ около двух миллионов долларов, но все они провалились. Украине надо было сохранить и развить огромный потенциал, оставленный Советским Союзом. Сейчас же ей придется найти виновников неудач и построить новые космодромы взамен утраченных.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута.

«По проекту „Морской старт“ Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту „Циклон-4“ Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту „Лебедь“ убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», — цитирует его РИА «Новости».

Депутат сообщил, что из 33 предприятий советского наследия осталось только шесть. Все они находятся в сложном положении. Их работникам не выплачивается заработная плата, нет четкой государственной программы на будущее.

При этом глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявлял о намерении вернуться в клуб космических стран без участия России.

В июне 2020 года Италия и Украина покинули российский проект по созданию астрофизической космической обсерватории. Причем после того, как Киев вежливо посоветовал им не принимать участие в работах.