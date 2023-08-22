Мир 22 августа 2023, 23:26 Украине пришлось признать, что идею «трибунала» против России не поддержали в мире Klymenko Time: Украина признала, что «трибунал» против РФ не поддержали в мире Freepik

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Идею международного трибунала против российской стороны не поддержали партнеры Украины, потому что многие государства ведут военные действия в других странах. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов, чьи слова привело издание Klymenko Time.

«Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом», — сказал он.

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Украинское правительство много раз предлагало «трибунал» в отношении России, обвиняя ее в военных жертвах среди мирных граждан и подготовке ложных новостей. Власти РФ неоднократно заявляли, что целями специальной военной операции являются демилитаризация и денацификация Украины. ВС РФ наносят удары только по военным объектам, а мирный народ страдает из-за деятельности Киева, в том числе неграмотной работы украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария потеряла свой нейтралитет из-за присоединения к антироссийским санкциям. По ее словам конфедерация лишилась существенного внешнеполитического преимущества, которое обеспечивало стране «самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии».