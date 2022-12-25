Мир 25 декабря 2022, 17:13 Украине пригрозили возвращением в Средневековье за угрозы Ирану Журналист Аббаси: призывы Украины ударить по Ирану вернут страну в доиндустриальную эпоху РИА «Новости»

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Возвращением в доиндустриальную эпоху пригрозил Украине иранский журналист Реза Аббаси. Такое обращение он опубликовал на своей странице в Twitter, комментируя призывы советника офиса президента Украины Михаила Подоляка нанести удар по военным заводам Ирана за сотрудничество с Россией.

Журналист написал, что подобные заявления никогда не оставались без ответа.

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«Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху», — написал Аббаси.

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Как напомнил «Царьград», с предупреждением в адрес Украины уже выступал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани. Заявления украинских властей о поставках оружия России он назвал необоснованными и потребовал не испытывать терпение властей.

Заявление дипломата прошло мимо Подоляка, который в очередной раз бездоказательно заявил, что Иран поставками беспилотников уничтожает институт санкций. По словам украинского чиновника, требуются более жесткие меры в виде ликвидации военных заводов исламской республики.