05 сентября 2023, 03:41
Украине придется полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
Украине нужно продавать уголь почти полгода, чтобы заработать на день конфликта
Украинской стороне потребуется почти полгода продавать уголь на мировых рынках, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта. Результаты расчетов, исходя из данных украинской таможни, привело РИА «Новости».
Накануне подавший в отставку украинский министр оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что день конфликта обходится Киеву в 100 миллионов долларов. Также за текущий год Украина уменьшила экспорт угля на 14%. Сейчас государство получает около 18 миллионов долларов в месяц за продажу угля.
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Отсюда следует, что украинской стороне нужно поставлять это полезное ископаемое на мировые рынки в течение пяти месяцев и 17 дней, чтобы получить необходимую сумму в 100 миллионов долларов для финансирования одного дня вооруженного конфликта.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к переговорам украинской и российской сторон «лежит через поле боя». По его мнению, заморозка кризиса даст РФ передышку.
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