Мир 05 сентября 2023, 03:41 Украине придется полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта Украине нужно продавать уголь почти полгода, чтобы заработать на день конфликта Freepik

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Украинской стороне потребуется почти полгода продавать уголь на мировых рынках, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта. Результаты расчетов, исходя из данных украинской таможни, привело РИА «Новости».

Накануне подавший в отставку украинский министр оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что день конфликта обходится Киеву в 100 миллионов долларов. Также за текущий год Украина уменьшила экспорт угля на 14%. Сейчас государство получает около 18 миллионов долларов в месяц за продажу угля.

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Отсюда следует, что украинской стороне нужно поставлять это полезное ископаемое на мировые рынки в течение пяти месяцев и 17 дней, чтобы получить необходимую сумму в 100 миллионов долларов для финансирования одного дня вооруженного конфликта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к переговорам украинской и российской сторон «лежит через поле боя». По его мнению, заморозка кризиса даст РФ передышку.