Властям Украины придется пойти на условия, которые выдвинул президент России Владимир Путин, поскольку «потенциал ВСУ рано или поздно иссякнет». Таким мнением с изданием NEWS.ru поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поставить подпись под соглашением, которое выдвигает Россия. Наша страна, по его словам, не ставит перед собой задачу уничтожение украинского лидера.

Коротченко подчеркнул, что пойти на уступки — безальтернативный способ, который поможет подписать мирное соглашение, поскольку у ВСУ не осталось сил оказывать активного сопротивления российской армии.