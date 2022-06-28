Украине придется пойти на территориальные уступки России, заявили в США

Соединенные Штаты должны прекратить снабжать Украину вооружением, а президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты, бывший член Палаты представителей конгресса США Тулси Габбард в статье для журнала Foreign Policy, которую она подготовила вместе с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.

«Суровые реалии, возникающие на кровавых полях сражений на востоке Украины, делают все более вероятным, что чем дольше Киев стремится к военной победе, тем больше вероятность его окончательного поражения. Политика США, ориентирующаяся на американские интересы, должна быть изменена, чтобы отражать эту реальность», — считают авторы статьи.

По мнению Габбард, Россия и Украина должны сами решать, когда и как закончится конфликт, а американское и европейское оружие лишь «подогревают ситуацию». Превосходство Вооруженных Сил РФ в огневой мощи приводит к значительным потерям украинской стороны.

«Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах», — заявила Габбард.

ПрезидентСША Джо Байден и Владимир Зеленский декларируют недостижимые результаты, им пора перестать игнорировать реальность, считают авторы материала. Украина не может выстоять против российской армии, а вся западная помощь — это «неуклюжая смесь современного и устаревшего, западного и советского вооружения», которая требует специальной подготовки и технического обслуживания.