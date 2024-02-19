Мир 19 февраля 2024, 01:20 Украине придется отдать России территории — американский сенатор Сенатор Вэнс: Украине придется отдать России большие территории РИА «Новости»

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Украинским властям придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями. Об этом американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс рассказал в интервью изданию Politico.

«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок от Украины», — пояснил он.

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Американский политик назвал мирное соглашение единственным выходом из конфликта с Россией. По его словам, у США нет достаточных производственных мощностей, чтобы в течение долгого времени вести масштабный конфликт в Восточной Европе. Вэнс также призвал лидеров стран Запада назвать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с РФ.

По данным издания, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал слова американского сенатора. Глава МИД Литвы заявил, что в поддержке Украины Запад «поставил на карту свою безопасность».

Китайские власти ранее пообещали принять участие в продвижении мирного диалога между Россией и Украиной для прекращения конфликта. В 2023 году Китай представил свою программу из 12 пунктов по урегулированию ситуации.