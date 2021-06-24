Украине предсказали превращение в пустыню

Всего через несколько десятков лет климатические изменения на территории Украины могут превратить страну в пустыню, считают в министерстве экологии страны.

В таком положении Украина оказалась из-за внешних и внутренних факторов, среди которых и недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды, приводит vesti.ua мнение экологов.

На сегодняшний день в стране примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, ветровой и водной эрозии подвергаются больше шести миллионов гектаров.

Распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод, как утверждают экологи, являются основными трудностями Украины. Например, каждый год с пашни выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода. Это приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.

Специалисты резюмируют, что если на проблемы своевременно не отреагировать, то все закончится тем, что на Украине возникнет серьезный дефицит воды и продовольствия.

Проект государственной компании Украины «Нафтогаз» по добыче сланцевого газа на Юзовском участке в Донецкой области нанесет непоправимый вред окружающей среде. Это может привести к экологической катастрофе по всему Донбассу, говорилось в мае в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Авторы отметили, что при ошибке в технологическом процессе произойдет загрязнение реки Северский Донец — главной водной артерии региона.