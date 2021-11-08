Украине предсказали «уничтожающий» удар от России в случае большой войны

Попытка Киева развязать на юго-востоке республики большую войну не останется без внимания России. Москва может пойти на ответные меры. В таком случае Украину ждет «уничтожающий» удар.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — цитирует его РИА «Новости».

Волошин высказал предположение, что Россия уже дала понять Западу, что в случае конфронтации, если ставки будут высоки, пойдет до конца.

«Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде, чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны», — заявил Волошин.

По его словам, Россия просто заберет эту территорию, и Киеву надо будет сказать спасибо, что это произошло без прямого военного столкновения.

В ответ на публикации западных СМИ, заявивших о стягивании российских военных частей к границе с Украиной, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев такой информацией не располагает. В Минобороны Украины назвали фейковые публикации элементом психологического или пропагандистского давления.