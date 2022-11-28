Мир 28 ноября 2022, 08:57 Украине предсказали скорый отказ Запада от дальнейшей поддержки Guardian: Украина скоро окажется без поддержки ЕС и США РИА «Новости»

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Запад ощущает надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи и уже подумывает ее потихоньку сокращать. Об этом написал обозреватель Саймон Тисдалл в британской газете The Guardian.

По словам Тисдалла, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис». Это станет вызовом для всех стран — членов Евросоюза. Уже во многих странах Европы люди выходят на митинги против антироссийских санкций. Все идет к тому, что Украина скоро может остаться без западной поддержки, уверен он.

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«А ведь сейчас только ноябрь. Самая плохая для всех зима еще впереди», — напомнил журналист.

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В материале говорится об уже снижающихся темпах поставок оружия на Украину. На Западе запасы вооружений в принципе истощаются, а с отправкой современных образцов вообще много проблем — в том числе, с самим его производством. И при этом всем на Западе просто больше нет идей, как выгодно урегулировать конфликт — все прошлые уже остались позади, отметил журналист.

Ранее немецкий политик Оскар Лафонтен заявил, что США готовились к конфликту с Россией на Украине еще с 2014 года. Он подчеркнул, что западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют это.