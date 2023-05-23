Мир 23 мая 2023, 19:46 Украине предсказали превращение в военную базу после завершения конфликта Foreign Policy: НАТО превратит Украину в военную базу после завершения конфликта с Россией U.S. Department of Defense

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Властям Украины после завершения конфликта с Россией нужно сохранить экономику на военных рельсах, а странам Запада — продолжать поставки вооружения, превратив страну в опасного дикобраза, фактически сделав военной базой. Об этом своей статье для издания The Foreign Policy написал научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди.

У Украины есть четыре различных пути для своего дальнейшего сохранения, но, по большей части, все они зависят от решений западных стран. Первым вариантом Гейди назвал вступление страны в НАТО с полноценной гарантией защиты, предусмотренной договором о коллективной самообороне.

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Второй вариант — особый статус Украины, который де факто предусматривает размещение на ее территории войск Североатлантического блока, без гарантий реализации пятой статьи договора НАТО.

Третьим вариантом могут стать гарантии безопасности со стороны ведущих держав, которые возьмут на себя обязательства прийти на помощь Украине. Последним и самым реальным вариантом Гейди назвал усиление поставок вооружения, которое превратит страну в опасного противника. Эксперт подчеркнул, что такая стратегия ощетинившегося дикобраза самая эффективная в краткосрочной перспективе.

Помочь в этом может основная группа стран НАТО во главе с США, но для властей Украины это означает сохранение экономики в военном положении, увеличение производства собственного вооружения и доведения всех армейских технологий до стандартов военного блока.