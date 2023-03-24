Мир 24 марта 2023, 11:27 Украине предсказали потерю сотен тысяч солдат из-за решения США Экс-разведчик США Риттер: еще тысячи украинцев погибнут из-за действий США Сайт президента Украины

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Решение администрации президента США Джо Байдена выступить против китайского мирного плана по украинскому конфликту обернется гибелью сотен тысяч солдат. На это указал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик назвал «безумцем» официального представителя Пентагона Джона Кирби.

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«Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев», — считает Риттер.

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Он подчеркнул, что эти смерти будут на совести Кирби, Байдена и всего американского правительства.

Скотт Риттер констатировал, что Соединенные Штаты отвергают все предложения о мире, потому что на самом деле хотят конфликта между Россией и Украиной. Однако, по мнению отставного офицера, в итоге уже летом 2023 года Украина перестанет получать военную технику Запада и осенью будет вынуждена капитулировать.